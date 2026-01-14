Врач Семенова назвала катание на лыжах идеальной аэробной нагрузкой для сердца и легких после праздников

Медики рекомендуют обратить внимание на зимние виды спорта после новогодних праздников, чтобы прийти в форму и инвестировать в свое здоровье. Врач по спортивной медицине Елена Семенова рассказала ИА «ПензаПресс» о пользе зимних видов спорта.

Как отметила специалист, один кубический метр холодного зимнего воздуха содержит на 30% больше кислорода по сравнению с горячим воздухом летом. Это приводит к более активному насыщению крови кислородом, ускорению метаболизма и приливу сил.

Лыжи (беговые и горные) — это идеальная аэробная нагрузка для сердца и легких. Этот вид нагрузки укрепляет сердечно-сосудистую систему, увеличивает объем легких и улучшает кровообращение. Лыжи задействуют практически все группы мышц (ног, рук, корпуса, пресса), обеспечивая эффективное сжигание калорий и гармоничное развитие тела.

Сноуборд улучшает координацию и реакцию, тренирует мышцы пресса, спины и таза, а также дарит уверенность в своих силах.

Конькобежный спорт развивает грацию, чувство ритма и равновесия. Он полезен для коленных и тазобедренных суставов, а также укрепляет мышцы спины и улучшает осанку. Каток с музыкой — это всегда праздник и социальная активность, добавила Семенова.