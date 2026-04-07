Врач Савкина рассказала, что белые полосы на ногтях обычно не несут никакой угрозы

Белые точки и короткие полоски на ногтях нередко вызывают беспокойство у людей, которые видят в них признаки нехватки кальция или серьезного заболевания. В большинстве случаев такие проявления безопасны, сообщила врач-дерматолог Марина Савкина в беседе с aif.ru .

По словам специалиста, белые полоски на ногтях возникают не из-за дефицита кальция, а из-за небольшого сбоя в зоне роста ногтя, где находятся живые клетки. Это может произойти из-за особенностей питания, сильного стресса, нехватки микроэлементов или даже легкой травмы.

В результате нарушается нормальный процесс ороговения ногтя, в ткань попадает кислород, и на поверхности появляются белые пятна или полосы, добавил сайт KP.RU.