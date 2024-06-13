Врач Савкина: дефицит цинка в детстве может привести к репродуктивным проблемам

Цинк необходим для здорового функционирования организма. Его нехватка в детстве может привести к репродуктивным проблемам во взрослом возрасте, сообщила врач Марина Савкина в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, у более старших детей и взрослых дефицит этого микроэлемента способен спровоцировать алопецию, задержку роста и частые инфекции. У пожилых при нехватке цинка часто встречается плохое заживление ран и снижение когнитивных функций, сообщил сайт kp.ru.

В целом большинство здоровых людей с полноценным питанием недостатка цинка не испытывают, отметила врач.