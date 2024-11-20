Врач Савицкая: сидячая работа может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям

Недостаточная активность и сидячая работа могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и заболеваниям центральной нервной системы. Об этом изданию pravda-nn.ru рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

По словам медика, поддерживать необходимый уровень физической активности можно, даже если нет абонемента в спортзал. Людям, которые страдают сердечно-сосудистыми болезнями, показаны умеренные аэробные физические нагрузки.

«Начинать тренировки лучше постепенно, с низкой (20 – 30%) либо умеренной (30 – 40%) от максимальной частоты сердечных сокращений», — дала совет специалист.

Врач рекомендует начинать день с зарядки и правильного питания, а затем постепенно увеличивать активность до 10 тысяч шагов в день. Хорошо, когда у человека есть возможность заниматься с тренером или ходить в бассейн на регулярной основе, добавила Савицкая.