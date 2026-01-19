Врач Савицкая рассказала о положительном влиянии подсчета калорий на самочувствие

Главврач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая рассказала в беседе с сайтом « Время Н », почему важно следить за калориями.

По словам специалиста, такой подход положительно влияет на внешний вид и самочувствие. Он помогает контролировать вес, укреплять здоровье и достигать спортивных целей.

«Сбалансированное питание снижает риски диабета второго типа, сердечных болезней, гипертонии и даже онкологии», — заявила медик.

Она также посоветовала не забывать и о макронутриентах: белки строят мышцы, жиры дают энергию и балансируют гормоны, углеводы питают мозг и мышцы.