Здоровье 14 мая 2024, 18:25 Врач Савицкая: гипертония — главный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний

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Врач Наталья Савицкая назвала гипертонию главным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Отсутствие должной терапии может привести к инсульту, инфаркту и даже смерти, отметила эксперт в беседе с сайтом «Время Н».

По ее словам, высокое артериальное давление зачастую связано с неправильным питанием, недостаточной физической активностью. Кроме того, появлению недуга способствуют курение, употребление спиртного, а также избыточная масса тела.

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Специалист посоветовала ежегодно проводить обследование организма. Рекомендации врачей помогут увеличить продолжительность здоровой жизни.