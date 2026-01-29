Врач Савелова назвала отечность сустава и покраснение признаками артрита

Артрит и артроз — две патологии суставов, названия которых похожи, но природа заболеваний существенно разнится. Подробнее о симптомах рассказала ревматолог и терапевт Елена Савелова Здоровью Mail .

По ее словам, ключевое различие проявляется в характере болей: при артрозе боль механическая, ощущаемая при движении и физических нагрузках, а отдых приносит облегчение. При артрите наблюдается воспалительная боль, обостряющаяся в состоянии покоя, особенно по ночам или утром, которая постепенно уменьшается после начала двигательной активности.

Симптомы артроза выражаются в наличии хруста при движении, ограничении подвижности сустава, появлении деформаций, вызванных образованием остеофитов (костных разрастаний). Отеки при артрозе обычно слабо выражены, а утренняя тугоподвижность непродолжительна.

В случае артрита картина иная: суставы заметно опухают, краснеют и становятся горячими на ощупь. Утренняя скованность продолжается дольше часа, сопровождается признаками общего воспаления организма.