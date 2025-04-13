Врач Саванович: цинк и магний часто вымываются из организма при стрессе

Весной многие сталкиваются с перепадами настроения и чувством усталости. Какие анализы нужно сдать во время апатии, рассказал врач лабораторной диагностики Валерий Саванович в беседе с сайтом KP.RU .

По его словам, при жалобах на усталость, хандру, бессилие, слезливость будут назначены анализы на нехватку необходимых веществ.

«Опытный доктор может увидеть дефицит тех или иных элементов буквально по лицу. И с большой вероятностью назначит анализы на дефицит витамина D», — пояснил специалист.

В таких ситуациях, добавил эксперт, также проверяют уровень кальция, фосфора, цинка, магния. Именно эти нутриенты часто вымываются из организма во время стресса, болезней или гормональных изменений.