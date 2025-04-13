Врач Саванович: цинк и магний часто вымываются из организма при стрессе
Весной многие сталкиваются с перепадами настроения и чувством усталости. Какие анализы нужно сдать во время апатии, рассказал врач лабораторной диагностики Валерий Саванович в беседе с сайтом KP.RU.
По его словам, при жалобах на усталость, хандру, бессилие, слезливость будут назначены анализы на нехватку необходимых веществ.
«Опытный доктор может увидеть дефицит тех или иных элементов буквально по лицу. И с большой вероятностью назначит анализы на дефицит витамина D», — пояснил специалист.
В таких ситуациях, добавил эксперт, также проверяют уровень кальция, фосфора, цинка, магния. Именно эти нутриенты часто вымываются из организма во время стресса, болезней или гормональных изменений.