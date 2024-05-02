Врач Саутин назвал атлетический пояс и перчатки незаменимым инвентарем для спортзала | 360°

02 мая 2024, 13:10
Врач Саутин назвал атлетический пояс и перчатки незаменимым инвентарем для спортзала
Травматолог-ортопед Максим Саутин рассказал, что обязательно нужно включить в инвентарь для занятий в спортзале. Слова эксперта опубликовал News.ru.
Так, он посоветовал использовать атлетический пояс при работе с предельными весами в приседаниях, становой тяге и других подобных упражнениях. Данный атрибут поможет избежать травм нижней части спины.
Реклама
Еще один важный элемент снаряжения — перчатки. Они не позволят снарядам выскользнуть из рук и защитят кожные покровы от повреждений, пояснил врач.
Врачи
Реклама
Реклама