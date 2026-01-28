Врач Санджи-Горяева назвала сидение на холодном спусковым крючком заболеваний
Акушер-гинеколог Наталья Санджи-Горяева поделилась информацией о влиянии сидения на холодной поверхности на женское здоровье. Об этом сообщила «Газета.ru».
Когда женщина сидит на прохладной поверхности, ее кровеносные сосуды резко сокращаются, ухудшая кровоснабжение органов малого таза.
«Холод не является причиной заболевания, а выступает спусковым крючком», — объяснила медик.
По ее словам, при таком состоянии снижается местная защита организма, уменьшая доставку защитных клеток иммунной системы к органам. В результате активизируются потенциально патогенные микроорганизмы, которые обычно присутствуют в организме женщин в неактивном состоянии.