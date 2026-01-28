Врач Санджи-Горяева назвала сидение на холодном спусковым крючком заболеваний

Акушер-гинеколог Наталья Санджи-Горяева поделилась информацией о влиянии сидения на холодной поверхности на женское здоровье. Об этом сообщила «Газета.ru» .

Когда женщина сидит на прохладной поверхности, ее кровеносные сосуды резко сокращаются, ухудшая кровоснабжение органов малого таза.

«Холод не является причиной заболевания, а выступает спусковым крючком», — объяснила медик.

По ее словам, при таком состоянии снижается местная защита организма, уменьшая доставку защитных клеток иммунной системы к органам. В результате активизируются потенциально патогенные микроорганизмы, которые обычно присутствуют в организме женщин в неактивном состоянии.