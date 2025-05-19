Врач Самойленко назвал ощущение темного пятна симптомом отслоения сетчатки

Офтальмолог высшей категории Александр Самойленко в эфире радиостанции « Говорит Москва » рассказал о симптомах отслоения сетчатки.

По словам медика, один из характерных признаков — ощущение «темного пятна».

«Ощущение темного пятна, темного поля, занавески, как иногда описывают, — это свидетельствует о том, что часть ткани сетчатки уже нефункциональна, и человек ощущает погибшую сетчатку в виде темной полосы, темного полукруга», — пояснил специалист.

Самойленко подчеркнул, что отслоение сетчатки происходит довольно быстро — в течение нескольких дней может пропасть предметное зрение. При появлении первых симптомов необходимо сразу обратиться к врачу.