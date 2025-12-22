Врач Саламатина предупредила о риске стенокардии и инфаркта в новогодние праздники

Новогодние праздники — время радости и веселья, однако они могут негативно сказаться на здоровье. Кардиолог, и терапевт Людмила Саламатина рассказала KP.RU , какие болезни чаще всего обостряются в новогодние дни.

Среди наиболее частых проблем специалист выделила гастрит, панкреатит, гипертонические кризы, сердечную недостаточность и бронхиальную астма. Чрезмерное употребление алкоголя может привести к поражению печени, почек и желудка, ухудшению координации и травмам.

Врач посоветовала уделять особое внимание состоянию сердца, так как эмоции в сочетании с большим количеством еды и алкоголя создают усиленную нагрузку. Это может вызвать стенокардию и инфаркт миокарда. При появлении симптомов необходимо немедленно вызывать скорую помощь.