Врач Садыков призвал после 40 лет отказаться от жирной, острой и жареной пищи

После 40 лет людям нужно внимательнее следить за своим рационом, потому что это напрямую влияет на продолжительность жизни. Об этом «Свободной прессе» рассказал диетолог и гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков.

Он объяснил, что рацион, богатый жирной, острой и жареной пищей может негативно отразиться на то, сколько лет проживет человек. Потому что после 40 — организму сложнее справляться с такой едой и переваривать ее, и на эти процессы расходуется очень большой ресурс.

Поэтому лучше сделать акцент на правильный водный режим, есть больше продуктов, богатых клетчаткой и тщательно пережевывать еду.