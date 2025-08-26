Врач Садулаева рассказала, что причиной слезотечения могут быть офтальмологические болезни

По словам специалиста, чаще всего глаза могут слезиться из-за попадания в них инородных тел, таких как ресница или песчинка. Эти предметы способны повредить конъюнктиву или роговицу, что создает условия для проникновения инфекции. Врач подчеркнула важность избегания трения глаз, особенно грязными руками.

Садулаева также отметила, что причиной слезотечения может быть конъюнктивит, который бывает как аллергической, так и холодовой природы. Аллергический конъюнктивит возникает из-за реакции на различные вещества, вызывающие воспаление слизистой оболочки глаз. Холодовой конъюнктивит проявляется при перепадах температур и сопровождается слезотечением и болями в глазах.

Офтальмолог добавила, что слезотечение могут вызывать офтальмологические воспалительные заболевания, такие как блефарит и кератит. Кроме того, нарушения в работе слезных каналов, например, дакриостеноз у новорожденных, также могут привести к слезотечению.