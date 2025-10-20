Терапевт и доцент БГМУ Регина Садикова поделилась с « Газетой.ru » информацией о причинах чрезмерной тяги к сладкому. Такое состояние можно расценивать как индикатор дефицита магния или хрома в организме.

Как пояснила специалист, такие элементы принимают участие в функционировании центров удовольствия в мозге.

«Наши потребности в определенных витаминах или минералах могут проявляться в желании съесть конкретный продукт. Если человек часто жаждет сладкого, это может свидетельствовать о дефиците магния или хрома», — предупредила врач.

Она также подчеркнула, что на вкусовые предпочтения способны влиять кишечные бактерии — через нервные сигналы и рецепторы. Для коррекции тяги к определенной пище Садикова рекомендовала сбалансированное питание, насыщенное клетчаткой. Кроме того, медик посоветовала употреблять пробиотики и пребиотики для улучшения работы кишечника, добавили «Известия».