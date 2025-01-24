Врач Садиков объяснил, что мороженое не собьет температуру при ОРВИ

Руководитель отделения оториноларингологии Европейского Медицинского Центра Илья Садиков в беседе с «Газетой.Ru» развеял популярный миф о том, что мороженое помогает снизить температуру тела во время ОРВИ.

В разговоре с журналистами он отметил, что данный продукт не способен справиться с этой задачей, и предложил использовать другие методы. Медик вспомнил про обтирания холодной водой и накладывание охлаждающих компрессов на области крупных кровеносных сосудов, написал сайт kp.ru.

Садиков подчеркнул важность обращения за медицинской помощью при повышенной температуре. Он добавил, что вопреки распространенному мнению, употребление мороженого при боли в горле может усугубить ситуацию и затянуть процесс выздоровления.