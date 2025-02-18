Врач Рыбкина призвала не оказывать психологического давления на детей, переживающих из-за веса

Детский эндокринолог высшей квалификационной категории Ирина Рыбкина в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвала не оказывать психологическое давление на ребенка, если он переживает из-за веса. Такая реакция взрослого может лишь усугубить ситуацию.

Врач отметила, что попытки втягивать живот перед зеркалом могут сигнализировать о недовольстве подростка своим телом. Рыбкина посоветовала родителям поддерживать ребенка с моральной точки зрения, а также предлагать совместные прогулки, занятия спортом и здоровое питание. Это поможет молодым людям справляться с проблемой, заключила доктор.