Врач Рыбалко предупредила о рисках инфекций при мелких травмах летом

Врач-инфекционист, педиатр «СМ-Клиники» Мария Рыбалко рассказала «Газете.Ru», что в жару даже небольшие повреждения кожи могут быть опасны. Из-за высокой температуры воздуха возрастает риск инфицирования, а раны заживают дольше.

По словам врача, опасность представляют не только порезы и ссадины, но и расчесы от укусов комаров, а также мозоли. Они могут стать входными воротами для инфекции, например, стрептококка или стафилококка. Если человек купался в загрязненном водоеме или промывал в нем травмированный участок кожи, то возможны и другие возбудители, в том числе паразитарные.

«При неправильной обработке раны или вовсе ее отсутствии увеличиваются сроки заживления (особенно если травмирование продолжается) и площадь поражения. В результате этого может даже развиться сепсис», — предупредила Рыбалко.

Специалист подчеркнула, что это особенно опасно для людей со сниженным иммунитетом, сахарным диабетом и заболеваниями крови.