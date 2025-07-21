Врач Русинова посоветовала держать в дачной аптечке антигистаминные и обезболивающие

Главный врач детской городской поликлиники № 133 ДЗМ, кандидат медицинских наук Дина Русинова перечислила необходимые лекарства для дачной аптечки в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

Она отметила, что за городом нужны антигистаминные и обезболивающие препараты, например «Нурофен», чтобы облегчить боль от укусов насекомых.

«И, конечно же, какие-то препараты сорбирующие типа „Смекты“, любой сорбент», — добавила медик.

По словам специалиста, также пригодятся лейкопластырь и антисептические средства, такие как йод или перекись водорода, для обработки ран.