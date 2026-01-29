Врач Русакова сообщила, что банановый и виноградный соки считаются самыми вредными

Многие считают, что свежевыжатые соки — это исключительно полезный продукт, однако это не всегда так. Подробнее рассказала диетолог Дарья Русакова, передала «Вечерняя Москва» .

По ее словам в свежевыжатых соках содержатся витамины и антиоксиданты, но мало пищевых волокон. В результате фруктовые сахара усваиваются быстрее. Кроме того, врач предупредила о возможности аллергической реакции и пищевой непереносимости к определенным фруктам и ягодам.

Наиболее опасными для здоровья специалист назвала виноградный и банановый соки из-за их высокой сладости. Русакова также обратила внимание на цитрусовые напитки, которые способны раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта.