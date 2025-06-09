Врач Русакова посоветовала беременным включить клубнику в рацион

Клубника важна для гармоничного развития плода у беременных, а также для поддержания здоровья сердца и укрепления иммунной системы. Об этом заявила диетолог Дарья Русакова в беседе с « Москвой 24 ».

По словам врача, в клубнике присутствуют антиоксиданты, которые противодействуют перекисному окислению в организме и тем самым способствуют сохранению молодости. Кроме того, в ягоде есть калий, который необходим для стабильной работы сердечно-сосудистой системы.

«Помимо этого, клубника содержит фолиевую кислоту, что важно для кроветворения и развития плода при беременности. Плюс в ней находится витамин С, полезный для иммунной системы, кожи и сосудистой стенки», — добавила медик.

Несмотря на то что клубника обладает низким гликемическим индексом и допустима к употреблению при избыточном весе и сахарном диабете, Русакова рекомендовала ежедневно съедать от 150 до 300 граммов ягод.