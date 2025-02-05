Врач Русакова: отвары с мятой и ромашкой помогут в борьбе с отеками

Кандидат медицинских наук и диетолог Дарья Русакова поделилась рекомендациями по борьбе с отечностью. Она подчеркнула необходимость ограничения потребления поваренной соли и сахара, передала «Вечерняя Москва».
Врач также предложила увеличить долю свежих овощей и фруктов в рационе. Для вывода лишней жидкости из организма Русакова рекомендовала пить больше обычной воды без газа.
По словам медика, зеленый чай и травяные настои с мятой, ромашкой и шиповником также окажут положительный эффект. Чтобы восстановить микрофлору кишечника и нормализовать пищеварение, необходимо устраивать разгрузочные дни, например на кефире, заключила эксперт.
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