Врач Русакова: отвары с мятой и ромашкой помогут в борьбе с отеками

Кандидат медицинских наук и диетолог Дарья Русакова поделилась рекомендациями по борьбе с отечностью. Она подчеркнула необходимость ограничения потребления поваренной соли и сахара, передала «Вечерняя Москва».

Врач также предложила увеличить долю свежих овощей и фруктов в рационе. Для вывода лишней жидкости из организма Русакова рекомендовала пить больше обычной воды без газа.

По словам медика, зеленый чай и травяные настои с мятой, ромашкой и шиповником также окажут положительный эффект. Чтобы восстановить микрофлору кишечника и нормализовать пищеварение, необходимо устраивать разгрузочные дни, например на кефире, заключила эксперт.