Врач Русакова: дефицит витамина D нельзя восполнить только с помощью питания

Врач-диетолог Дарья Русакова сообщила, что недостаток витамина D невозможно компенсировать исключительно за счет питания. В беседе с «Москвой 24» она подчеркнула, что при дефиците этого витамина человек может испытывать слабость и усталость.

Русакова отметила, что нехватка витамина D часто наблюдается у людей, которые употребляют небольшое количество продуктов животного происхождения и отдают предпочтение углеводной пище. Диетолог рекомендовала обращаться к врачу и сдавать анализы при подозрении на дефицит. Если диагноз подтверждается, специалист назначает соответствующие препараты, доступные в виде капсул, капель или спреев.

Она также указала на наличие продуктов для взрослых и детей, обогащенных витамином D, однако отметила, что они не способны полностью устранить дефицит. Такие продукты могут лишь поддерживать нормальный уровень витамина в организме. Для полноценного обеспечения организма витамином D необходимо соблюдать сбалансированный рацион, включающий ежедневное употребление мяса, яиц и молочных продуктов.