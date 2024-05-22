Врач Руднев предупредил, что некоторые болезни почек и кишечника могут маскироваться под аппендицит

Врач-хирург Александр Руднев в разговоре с «Газетой.ru» сообщил, что некоторые болезни почек и кишечника могут маскироваться под аппендицит.

У женщин, по словам медика, под видом аппендицита могут протекать воспалительные заболевания половой сферы. Руднев упомянул сальпингоофорит (аднексит) — воспаление яичников и маточных труб, которое проявляется болями в правой подвздошной области, как и при аппендиците.

Как написал сайт kp.ru, воспаление подвздошной кишки или энтероколиты может протекать с наличием болей в нижних отделах живота справа. Это заболевание также часто путают с аппендицитом из-за схожей симптоматики.