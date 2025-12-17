Измерение артериального давления — привычная процедура для многих, однако интерпретировать результаты удается не всем. Подробнее рассказал терапевт и кардиолог Игнат Рудченко в беседе с KP.RU .

Как пояснил медик, систолическое («верхнее») давление отражает силу, с которой сердце нагнетает кровь в артерии, а диастолическое («нижнее») — давление в сосудах во время сердечного расслабления.

«Оптимальная разница между „верхним“ и „нижним“ давлением — от 30 до 50 миллиметров ртутного столба», — предупредил врач.

По словам специалиста, слишком малая разница может свидетельствовать о повышенной жесткости сосудов, которые хорошо расширяются при выбросе крови, но плохо расслабляются. Такое часто встречается при гипертонии, хроническом стрессе или тревожных и депрессивных расстройствах.