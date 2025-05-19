Врач Рублева сообщила, что холодная вода усваивается медленнее теплой

Врач Ольга Рублева рассказала в беседе с RuNews24.ru об особенностях употребления воды без газа. Приоритет следует отдавать именно чистой воде — фильтрованной, бутилированной или кипяченой.

По словам эксперта, особенное значение имеет температура потребляемой воды. Холодная жидкость требует дополнительного времени на нагрев организмом, из-за чего замедляется процесс всасывания влаги. Такой эффект используют медики при процедурах очищения желудка, применяя прохладную воду для предотвращения попадания токсинов в кровеносную систему.

Специалист отметила, что теплую воду рекомендовано употреблять при болезнях, связанных с простудой или интоксикацией, поскольку она способствует быстрому насыщению тканей влагой и облегчает самочувствие пациента.