Врач Рожкова призвала не использовать дезодорант перед маммографией

Маммолог Надежда Рожкова рассказала, на какие моменты необходимо обратить внимание перед исследованием молочных желез. Слова медика опубликовал «7Дней.ru».

Врач призвала не использовать в день проведения маммографии дезодорант или антиперспирант. Косметические средства способны исказить качество рисунка на снимке.

Эксперт также посоветовала записываться на процедуру на пятый день после менструации и до 12-го включительно. После наступления менопаузы на обследование можно идти в любой день.

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