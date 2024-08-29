Врач Рожкова призвала не использовать дезодорант перед маммографией

Врач призвала не использовать в день проведения маммографии дезодорант или антиперспирант. Косметические средства способны исказить качество рисунка на снимке.

Эксперт также посоветовала записываться на процедуру на пятый день после менструации и до 12-го включительно. После наступления менопаузы на обследование можно идти в любой день.