Врач Рожкова призвала не использовать дезодорант перед маммографией
Маммолог Надежда Рожкова рассказала, на какие моменты необходимо обратить внимание перед исследованием молочных желез. Слова медика опубликовал «7Дней.ru».
Врач призвала не использовать в день проведения маммографии дезодорант или антиперспирант. Косметические средства способны исказить качество рисунка на снимке.
Эксперт также посоветовала записываться на процедуру на пятый день после менструации и до 12-го включительно. После наступления менопаузы на обследование можно идти в любой день.
Хозяйства Подмосковья подали 18 заявок на грант «Агростартап»
Единый расчетный центр Подмосковья внедрил новую функцию по оплате коммуналки
Трое подмосковных спортсменов выступят на Паралимпийских играх в Париже
Студия танцев из Подольска выступит в финале областного фестиваля в Королеве
Врач Дмитрий Кисляков из Воскресенска победил в номинации «Лучший хирург»
Спутницу Дурова Юлию Вавилову назвали агентом «Моссада»
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте