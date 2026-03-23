Врач Романов сообщил, что беременность может помочь при некоторых формах рака груди

Онколог и радиотерапевт Денис Романов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что беременность может снизить риск рецидива при некоторых формах рака молочной железы.

Специалист подчеркнул, что гормональные изменения при вынашивании плода происходят естественным путем и могут быть полезными.

«У пациенток с определенными характеристиками, если они забеременели через три-семь лет после основного лечения рака молочной железы, у этой группы забеременевших лучше отдаленное развитие событий, чем не беременевших», — отметил врач.

По его словам, организм беременеющей, рожающей женщины защищен от многих вещей, от которых не защищены женщины, которые прожили как чайлдфри.