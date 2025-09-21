Врач Романенко заявила, что самолечение мухоморами может вызвать остановку сердца
Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказала «Москве 24», что самолечение мухоморами может нарушить работу мозга и привести к остановке сердца.
Как отметила доктор, мухоморы содержат мусцимол, вызывающий галлюцинации и способный оказывать токсичное действие на мозг, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Также опасен мускарин, влияющий на мышечное сокращение и передачу нервных импульсов.
«Важно помнить, что подобрать какую-либо безопасную для организма дозировку нельзя», — подчеркнула врач.
Терапевт добавила, что из-за сомнительного самолечения человек теряет время и усугубляет свое состояние. Многие заболевания легче лечить на ранней стадии.