Врач Романенко заявила, что самолечение мухоморами может вызвать остановку сердца

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказала «Москве 24» , что самолечение мухоморами может нарушить работу мозга и привести к остановке сердца.

Как отметила доктор, мухоморы содержат мусцимол, вызывающий галлюцинации и способный оказывать токсичное действие на мозг, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Также опасен мускарин, влияющий на мышечное сокращение и передачу нервных импульсов.

«Важно помнить, что подобрать какую-либо безопасную для организма дозировку нельзя», — подчеркнула врач.

Терапевт добавила, что из-за сомнительного самолечения человек теряет время и усугубляет свое состояние. Многие заболевания легче лечить на ранней стадии.