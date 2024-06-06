Врач Романенко: в жаркую погоду некоторые лекарства могут становиться токсичными

Терапевт, семейный врач Татьяна Романенко в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, что в жаркую погоду лекарства могут изменять свои химические свойства и даже становиться токсичными.

Ппри высокой температуре воздуха, по словам медика, важно соблюдать правила хранения медикаментов.

«Очень важно правильно хранить лекарства и в жару не забывать убирать их в холодильник или в прохладное место. Это касается практически всех препаратов», — сообщила Романенко.

Следует помнить, что некоторые препараты повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению и становятся причиной солнечных ожогов. Другие могут вызывать фотодерматозы с зудом и высыпаниями. Перед тем, как принимать солнечные ванны, важно проконсультироваться с лечащим врачам по поводу дозировки приема лекарств.