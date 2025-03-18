Врач Романенко: слабость и боль в грудной клетке — основные симптомы пневмонии

Слабость и боль в грудной клетке — основные симптомы пневмонии. Об этом сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко в интервью «Москве 24» .

По словам специалиста, воспаление легочной ткани может проявляться интоксикацией, слабостью и одышкой.

Пневмония затрагивает плевру — оболочку, покрывающую легкие, из-за чего появляется боль в груди. При этом у заболевшего не всегда наблюдается высокая температура — она может быть субфебрильной (37–38 градусов).

«Пневмония может протекать резко или так вяло, что человек не чувствует себя здоровым, но при этом не понимает, что с ним происходит», — отметила терапевт.

Романенко предупредила о риске кислородного голодания и сердечно-сосудистых осложнений при пневмонии. Необходимо незамедлительно обратиться к врачу для назначения соответствующего лечения — антибиотиков и противовирусных препаратов.