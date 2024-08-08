Врач Романенко рассказала, что во время заплыва в Сене можно подхватить опасные заболевания

Через воду человек может заполучить опасные инфекции, в том числе холеру и брюшной тиф. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Ранее сообщалось, что некоторые спортсмены подхватили болезни после заплыва в Сене. При этом французские власти выделили на очистку реки к Олимпиаде около 1,4 миллиарда евро.

Медик отметила, что во время купания можно заразиться паратифами А и Б и вирусным гепатитом А (болезнь Боткина). Опасность представляют острые кишечные инфекции, вызываемые кишечной палочкой, а также протозойные инфекции вроде амебной дизентерии.

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