Врач Романенко: острая боль в груди и холодный пот могут быть признаками инфаркта миокарда

При возникновении острой боли в грудной клетке необходимо исключить опасные для жизни состояния. Это могут быть инфаркт миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, спонтанный пневмоторакс и аневризма аорты, рассказала кардиолог Татьяна Романенко в беседе с радиостанцией Sputnik.

Так, при инфаркте неприятные ощущения появляются в левой половине грудины. Кроме того, к симптомам относятся бледность кожи, холодный липкий пот, снижение давления, отметила врач.

По ее словам, боль при тромбоэмболии легочной артерии никуда не отдает. Из-за нарушения насыщения крови кислородом синеют губы. Еще один специфичный признак — одышка.

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