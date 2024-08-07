Врач Романенко: консультации врачей онлайн успокаивают россиян

В России значительно вырос спрос на телемедицинские консультации. Соотечественники выбирают онлайн-приемы для собственного успокоения, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, в основном люди узнают, нужно ли принимать экстренные меры в той или иной ситуации. В ходе онлайн-приема пациент получает четкий план действий. Кроме того, такие консультации стоят намного дешевле очных.

Отмечается, что на дистанционный осмотр чаще всего записываются к терапевту, педиатру, гинекологу, психологу и дерматологу.

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