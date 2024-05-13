Врач Романенко: изменения магнитного поля при МРТ в 100 раз сильнее, чем во время вспышек на Солнце | 360°

Здоровье 13 мая 2024, 13:39 Врач Романенко: изменения магнитного поля при МРТ в 100 раз сильнее, чем во время вспышек на Солнце

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Врач Татьяна Романенко заявила, что воздействие магнитных бурь на здоровье человека преувеличено. Слова эксперта опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

Изменения магнитного поля при прохождении МРТ, подчеркнула специалист, в 100 раз сильнее, чем в период вспышек на Солнце.

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«После МРТ ни один пациент не жалуется на то, что он хуже себя чувствует», — добавила врач.

По ее мнению, люди с неустойчивой психикой непроизвольно придумывают себе симптомы после соответствующих новостей. В ином случае человек связывает изменения в состоянии с недосыпом или переутомлением, заключила Романенко.