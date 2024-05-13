Врач Романенко: изменения магнитного поля при МРТ в 100 раз сильнее, чем во время вспышек на Солнце | 360°

13 мая 2024, 13:39
Врач Романенко: изменения магнитного поля при МРТ в 100 раз сильнее, чем во время вспышек на Солнце
Врач Татьяна Романенко заявила, что воздействие магнитных бурь на здоровье человека преувеличено. Слова эксперта опубликовала радиостанция «Говорит Москва».
Изменения магнитного поля при прохождении МРТ, подчеркнула специалист, в 100 раз сильнее, чем в период вспышек на Солнце.
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«После МРТ ни один пациент не жалуется на то, что он хуже себя чувствует», — добавила врач.
По ее мнению, люди с неустойчивой психикой непроизвольно придумывают себе симптомы после соответствующих новостей. В ином случае человек связывает изменения в состоянии с недосыпом или переутомлением, заключила Романенко.
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Магнитные бури
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