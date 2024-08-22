Врач Романенко: без назначения врача витаминные капельницы смертельно опасны

Неправильный подбор препаратов делает витаминные капельницы смертельно опасными. Об этом рассказала терапевт Татьяна Романенко в беседе с ИА НСН .

По ее словам, к данной процедуре стоит обращаться только по рекомендации врача. Перед назначением специалист изучает результаты анализов.

«Не нужно ставить капельницы по совету друзей, соседей или коллег», — подчеркнула медик.

Романенко пояснила, что витамины могут вызвать аллергическую реакцию, которая способна обернуться летальным исходом. Порой ситуацию усугубляют хронические заболевания пациента.