Врач Родионов: стоимость лечения сердечно-сосудистых заболеваний снизится в РФ
Кардиолог Антон Родионов спрогнозировал снижение стоимости терапии при сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам врача, такая тенденция может стать результатом истечения срока действия патента у препарата «Ксарелто».
«Со следующего года появятся дженерики. Причем довольно приличные, что позволит снизить стоимость лечения», — пояснил специалист.
Он также напомнил о существовании оригинальных средств «Прадакса» и «Эликвис». Они обладают тем же эффектом, что и «Ксарелто».
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