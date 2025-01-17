Врач Рябинова: поцелуи на морозе и привычка кусать губы приводят к обветриванию

Косметолог Наталья Рябинова в беседе с News.ru дала советы по уходу за губами в холодное время года. Она рекомендовала избегать кусания и облизывания губ на холоде.

По словам медика, основной принцип ухода за губами зимой — держать их сухими. Постоянное увлажнение губ слюной, употребление напитков на открытом воздухе, поцелуи на морозе и привычка кусать губы могут ухудшить состояние кожи и привести к серьезным проблемам, выходящим за пределы эстетических вопросов.

Эксперт отметила, что для сохранения красоты и здоровья губ следует носить с собой гигиеническую помаду или бальзам. Желательно выбирать продукт на основе натуральных компонентов: воска или масел. Синтетические компоненты в составе бальзама для губ, заверила врач, абсолютно безвредны для кожи и даже создают дополнительный защитный слой.