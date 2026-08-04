Врач Ревкова назвала способы предотвратить повышение скорости оседания эритроцитов

Врач-терапевт Елена Ревкова посоветовала снизить хронический стресс, наладить питание и регулярно проходить обследования, чтобы уменьшить риск повышения СОЭ, сообщает NEWS.ru .

Ревкова пояснила, что повышенная скорость оседания эритроцитов может быть связана с хроническим воспалением. Снизить риски помогает комплексный подход к образу жизни.

Врач рекомендовала включать в рацион овощи, клетчатку и белок, а также ограничивать ультрапереработанные продукты. Регулярная физическая активность улучшает обменные процессы и снижает системное воспаление.

Ревкова также посоветовала контролировать массу тела, соблюдать режим сна и уменьшать хронический стресс. Длительное психоэмоциональное напряжение может усиливать воспалительные реакции.

Регулярные профилактические осмотры и лабораторные исследования помогают выявить отклонения вовремя. Врач предупредила, что не стоит самостоятельно интерпретировать результаты анализов без консультации специалиста.