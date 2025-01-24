Врач Решетняк: добавки с коллагеном помогут добиться красивой кожи

Пластический хирург Оксана Решетняк рассказала о влиянии добавок с коллагеном на организм. Мгновенного эффекта ждать не стоит, однако при систематическом употреблении они способны улучшить внешний вид и общее самочувствие, отметила эксперт в беседе с «Известиями».
По ее словам, коллаген помогает поддерживать упругость кожи, блеск волос и гибкость суставов. Однако после 25 лет его выработка снижается, что приводит к появлению первых признаков старения: морщины становятся глубже, кожа теряет влагу, а ногти начинают ломаться.
Врач пояснила, что от приема коллагена не нужно ждать немедленного разглаживания морщин. Тем не менее регулярные дозы гидролизованного коллагена могут сделать кожу более упругой и увлажненной, уменьшить выраженность морщин и облегчить боль в суставах у активных людей.
Директор музея Лермонтова рассказала, можно ли расследовать дуэль поэта
Предпринимателей Лобни проинформировали о последствиях «теневой занятости»
Наехавшего на техника пилота в Екатеринбурге обвинили в нарушении правил безопасности
Мария Погребняк вышла замуж
Мужчина разбил нос журналистке во время съемок в Петербурге
Учащиеся из Богородского округа приняли участие в Рождественском фестивале
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте