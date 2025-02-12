Врач Редина: правильный режим питания поможет ускорить метаболизм после 50 лет

Диетолог Ольга Редина рассказала о правилах питания для поддержания красивой фигуры после 50 лет. С возрастом метаболизм замедляется, и похудение становится более сложной задачей, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, разогнать обмен веществ поможет правильный режим питания, включающий три полноценных приема пищи и два перекуса. Такой график позволяет контролировать аппетит и избегать резких колебаний уровня сахара в крови.

Медик также подчеркнула необходимость включения в рацион продуктов с высоким содержанием белка. Отличными вариантами станут постное мясо, птица, рыба и морепродукты. Они обеспечивают длительное ощущение сытости и помогают сохранить мышечную массу во время похудения.