Врач Редина: правильный режим питания поможет ускорить метаболизм после 50 лет

Диетолог Ольга Редина рассказала о правилах питания для поддержания красивой фигуры после 50 лет. С возрастом метаболизм замедляется, и похудение становится более сложной задачей, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, разогнать обмен веществ поможет правильный режим питания, включающий три полноценных приема пищи и два перекуса. Такой график позволяет контролировать аппетит и избегать резких колебаний уровня сахара в крови.
Медик также подчеркнула необходимость включения в рацион продуктов с высоким содержанием белка. Отличными вариантами станут постное мясо, птица, рыба и морепродукты. Они обеспечивают длительное ощущение сытости и помогают сохранить мышечную массу во время похудения.
Глав недружественных стран не пригласят на 80-ю годовщину Победы
СМИ сообщили о раке у Олега Меньшикова. Агент актера назвала эти сообщения бредом
Москвичам пообещали по-февральски холодную погоду
Горная порода обрушилась в шахте «Уралкалия» в Соликамске
Жертвами крупного пожара в Яхроме стали двое мужчин и женщина
Саратовский вице-губернатор Пивоваров ушел в отставку. Этот пост он занимал почти 9 лет
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте