Врач Разаренова сообщила о рисках для печени при резком голодании после праздников

Резкое прекращение питания после праздничного переедания чревато негативными последствиями для организма. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова в интервью радиостанции Sputnik .

По словам врача, организм воспринимает внезапное голодание как сильный стресс, поскольку резко меняется среда функционирования органов пищеварения. Такой контраст провоцирует сбои в работе гормонов, обменных процессов и желудочно-кишечного тракта.

«Резкое голодание <…> создает повышенные риски для нашей гепатобилиарной зоны — это желчный пузырь и печень. Мы создаем условия для застоя желчи, появляются условия для образования камней», — отметила медик.

Как пояснила специалист, хотя быстрое похудение возможно благодаря кратковременному голоданию, потеря веса осуществляется преимущественно за счет мышечной массы, а не жира.