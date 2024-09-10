Врач Разаренова: курение вейпов может стать причиной воспаления в ЖКТ

Гастроэнтеролог Александра Разаренова перечислила неочевидные последствия курения вейпов и электронных сигарет. Помимо легких, страдает и пищеварительная система, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.
По ее словам, вдыхание токсичных веществ способно обернуться системным воспалением, которое распространяется и на органы ЖКТ. Вредная привычка также может привести к появлению тошноты, рвоты, диареи.
Врач добавила, что воспалительные процессы влияют на баланс микрофлоры кишечника. Как результат — различные нарушения пищеварения.
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