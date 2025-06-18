Врач Раменский назвал высыпания в виде пузырьков признаком инфекции

Высыпания на коже могут свидетельствовать о наличии различных заболеваний, рассказал врач-терапевт, заместитель директора медицинской школы РГСУ Павел Раменский в интервью сайту « Страсти ».

По его словам, существуют различные виды кожных высыпаний. Так, покраснения могут быть следствием аллергии, например контактного дерматита, а изменение пигментации — результатом солнечных ожогов или других факторов.

Медик также обратил внимание на везикулы — маленькие пузырьки, наполненные жидкостью. Зачастую они образуются при вирусных инфекциях, таких как герпес или ветрянка, а также при аллергических реакциях.

Признаками экземы и псориаза эксперт назвал корки и чешуйки — сухие, шелушащиеся участки кожи. Папулы — небольшие припухлости на коже размером с горошину — возникают при акне.