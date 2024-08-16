Врач Раджан: метод когнитивной перестановки снизит стресс и поможет быстро заснуть

Хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан рассказал о способе быстрого засыпания. Слова медика опубликовал HuffPost.

Специалист посоветовал обратить внимание на метод когнитивной перестановки.

«Необходимо взять произвольное слово, затем его следует разбить на буквы, придумать начинающиеся с них новые слова и визуализировать их у себя в сознании», — пояснил врач.

Он отметил, что данная техника способствует снижению уровня стресса. В результате ускоряется процесс погружения в сон, добавило Ura.ru.

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