Врач Раджан: метод когнитивной перестановки снизит стресс и поможет быстро заснуть
Хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан рассказал о способе быстрого засыпания. Слова медика опубликовал HuffPost.
Специалист посоветовал обратить внимание на метод когнитивной перестановки.
«Необходимо взять произвольное слово, затем его следует разбить на буквы, придумать начинающиеся с них новые слова и визуализировать их у себя в сознании», — пояснил врач.
Он отметил, что данная техника способствует снижению уровня стресса. В результате ускоряется процесс погружения в сон, добавило Ura.ru.