Врач Радько: алкогольные напитки с сахаром способны разрушать зубную эмаль

Заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько поделилась с изданием «Газета.Ru» несколькими правилами, которые помогают снизить вредное воздействие алкогольных напитков на зубы.

Она подчеркнула, что алкогольные напитки, особенно содержащие сахар или кислоты, такие как коктейли, шампанское и вино, способны разрушать зубную эмаль и способствовать воспалению десен. Высокая кислотность и наличие сахара создают благоприятные условия для развития кариеса и повышения чувствительности зубов, сообщили «Известия».

Радько также отметила, что стоит ограничить употребление спиртных напитков в сочетании с солеными, цитрусовыми продуктами и сладостями, так как такое сочетание ослабляет эмаль и уменьшает защитные свойства слюны.

Чтобы снизить вред от употребления алкоголя, врач рекомендует запивать спиртные напитки водой, ограничивать употребление кислых закусок, обязательно чистить зубы перед сном.