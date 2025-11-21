Врач Радаева рассказала, что люди с активным иммунитетом болеют чаще
Иммунная система не нуждается в постоянном «повышении» для защиты от болезней, заявила доктор медицинских наук, иммунолог Ольга Радаева в беседе с радиостанцией Sputnik.
По ее словам, распространенный миф о слабости иммунитета не соответствует действительности.
«Больше процент заболеваний у людей от избыточного активного иммунитета — это аутоиммунные и аллергические заболевания», — отметила врач.
Как пояснила Радаева, нарушения в работе иммунной системы являются редкими патологиями, добавило Ura.ru.
