Врач Пырьева: подростки должны употреблять не менее 2500 ккал в день

Количество необходимых калорий в рационе ребенка зависит от его возраста. Так, подросткам 15-17 лет нужно употреблять не менее 2500 килокалорий в день, рассказала врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Екатерина Пырьева в беседе с «Газетой.ru» .

По словам специалиста, эти нормы рассчитаны на здоровых детей, которые ведут активный образ жизни. Для ребенка 3-6 лет необходимый рацион составляет 1800 килокалорий в день, у младшего школьника — 2100 килокалорий.

При этом на сегодняшний день у 17% детей до 18 лет наблюдается избыток массы тела. Выявить его можно с помощью специального калькулятора, куда вводятся рост, пол, вес и возраст, отметила Пырьева.