Врач Пузакова отметила взаимосвязь болевого синдрома с эмоциональным стрессом во время изменений погоды | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 16:57 Врач Пузакова отметила взаимосвязь болевого синдрома с эмоциональным стрессом во время изменений погоды

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На усиление болей во время изменений погоды влияют не только заболевания, связанные с поражением опорно-двигательной системы, но и стресс. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-ревматолог Алина Пузакова.

Медик заметила, что человеческий организм может по-разному отреагировать на повышенную влажность, похолодание или изменения температуры воздуха. По ее словам, рубцовая ткань может сокращаться и расширяться под действием низких температур, написал сайт kp.ru.

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Атмосферное давление может вызвать временное нарушение равновесия давления в организме и, тем самым, повысить чувствительность нервных окончаний, добавила Пузакова.