Врач Пушнова: ходьба с палками снижает риск развития диабета и ожирения

Ходьба с палками считается универсальным видом физической нагрузки. Она улучшает кровообращение и снижает риск развития диабета, ожирения и гипертонии, рассказала врач Надежда Пушнова агентству «Время Н».

По словам специалиста, также при ходьбе хорошо тренируются мышцы спины и плечевого пояса. В отличие от обычного прогулочного шага, северная ходьба с палками повышает дыхательный объем легких более чем на 30%.

У людей, которые регулярно занимаются этим видом активности, снижается уровень холестерина, нормализуется обмен веществ и быстрее выводятся токсины, отметила Пушнова.